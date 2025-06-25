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13:35, 25 июня 2025Россия

Девятилетняя россиянка впала в кому после игры с огнем

В Калининграде игравшая с зажигалкой девочка получила ожоги и впала в кому
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nurulliaa / Shutterstock / Fotodom  

В Калининграде школьница получила серьезные травмы в результате игры с огнем. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Девятилетняя девочка играла с зажигалкой и случайно подожгла себе волосы. Заметившая это мать бросилась на помощь дочери, однако упала и сломала ногу. Ребенок в это время продолжал гореть.

Школьницу госпитализировали с ожогом 35 процентов поверхности тела, она впала в кому. Женщину также доставили в больницу. Иных сведений о состоянии здоровья пострадавших не приводится.

Ранее на заправке россиянин поднес зажигалку к бензобаку и поплатился. Судя по видео, пламя сразу же охватило дверь и часть крыши автомобиля. На помощь пришел сотрудник АЗС с огнетушителем.

ЖЗЛ
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