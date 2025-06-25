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09:33, 25 июня 2025Силовые структуры

Директора югорской нефтекомпании обвинили в неуплате 1,8 миллиарда рублей налогов

В Югре главу нефтекомпании будут судить за уклонение от налогов на 1,8 млрд руб
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Югре главу нефтекомпании будут судить за уклонение от налогов на 1,8 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый, являясь директором нефтяной компании АО «Каюм Нефть» с января 2019 года по апрель 2022 года, чтобы не оплачивать налоги, внес в декларации заведомо ложные данные о выполнении работ фиктивными организациями и предоставил в налоговую инспекцию.

Таким образом, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль за этот период на сумму более 1,8 миллиарда рублей.

На имущество компании наложен арест стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена осудят по делу об уходе от налогов на два миллиарда рублей.

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