Российского бизнесмена осудят по делу об уходе от налогов на 2 миллиарда рублей

В Подмосковье осудят бизнесмена по делу об уходе от налогов на 2 млрд рублей

В Московской области осудят бизнесмена по делу об уходе от налогов на сумму более двух миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

Он обвиняется по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, гендиректор логистической компании действовал по указанию и под контролем бенефициара ООО «Логистическая компания "Веста"» и ООО «Транспортная компания "Веста"», а также директора аффилированных организаций. В три налоговых периода они совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. Ущерб российскому бюджету составил 2,3 миллиарда рублей.

Следствие приняло обеспечительные меры в виде ареста счетов и транспортных средств компаний, а также на имущество аффилированных фирм. Общая сумма арестованного имущества составляет более 2,4 миллиарда рублей.

Следователи провели обыски, выемки, получены заключения шести судебных налоговых экспертиз. Допрошено более 150 свидетелей. Уголовное дело передано в Мытищинский городской суд.

Ранее сообщалось, что главу российского пивоваренного завода задержали за уклонение от уплаты налогов.