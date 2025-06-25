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16:43, 25 июня 2025Россия

Домогательствам в центре Москвы подверглась несовершеннолетняя

Москвичка заявила, что мужчина домогался до ее 17-летней дочери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Москвы заявила, что мужчина домогался ее 17-летней дочери в районе Лубянки в центре города. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Родительница пояснила, что ее дочь гуляла вместе с подругой. Когда девушки шли по подземному переходу, ведущему к Центральному детскому миру, их настиг мужчина.

Как утверждает москвичка, незнакомец обнял ее дочь сзади. «Тогда дочь была одета в черные широкие джинсы, длинную футболку и фланелевую рубашку. Она высокая, но у нее еще детское лицо», — сказала мать.

Сообщения о том, что домогательствам подверглись несколько девушек на Китай-городе, Покровке и Чистых Прудах, стали поступать 24 июня.

Впоследствии выяснилось, что блогер, позиционирующий себя «пикап-гуру», призывал мужчин в рамках «телесного тренинга» домогаться жительниц столицы. Блогер, запустивший волну домогательств, в беседе с изданием Baza также признался, что своим проектом решил искоренить проблему демографии в России.

ЖЗЛ
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