Домогательствам в центре Москвы подверглась несовершеннолетняя

Москвичка заявила, что мужчина домогался до ее 17-летней дочери

Жительница Москвы заявила, что мужчина домогался ее 17-летней дочери в районе Лубянки в центре города. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Родительница пояснила, что ее дочь гуляла вместе с подругой. Когда девушки шли по подземному переходу, ведущему к Центральному детскому миру, их настиг мужчина.

Как утверждает москвичка, незнакомец обнял ее дочь сзади. «Тогда дочь была одета в черные широкие джинсы, длинную футболку и фланелевую рубашку. Она высокая, но у нее еще детское лицо», — сказала мать.

Сообщения о том, что домогательствам подверглись несколько девушек на Китай-городе, Покровке и Чистых Прудах, стали поступать 24 июня.

Впоследствии выяснилось, что блогер, позиционирующий себя «пикап-гуру», призывал мужчин в рамках «телесного тренинга» домогаться жительниц столицы. Блогер, запустивший волну домогательств, в беседе с изданием Baza также признался, что своим проектом решил искоренить проблему демографии в России.