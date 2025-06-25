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11:49, 25 июня 2025Культура

Дранга отреагировал на сообщения о беременности Муцениеце

Аккордеонист Дранга отказался комментировать беременность актрисы Муцениеце
Ольга Коровина
Петр Дранга и Агата Муцениеце

Петр Дранга и Агата Муцениеце. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский аккордеонист Петр Дранга отказался комментировать сообщения о беременности его невесты, актрисы Агаты Муцениеце. Об этом пишет Woman.ru.

По данным источника, артист поблагодарил журналистов за поздравления, однако не стал отвечать на вопросы о личной жизни. Он отметил, что готов обсудить лишь тему творчества.

«Я плохой помощник вам в этих вопросах, не сторонник комментировать личное. Я не стремлюсь к известности по этой части», — заявил Дранга.

Ранее Муцениеце подтвердила беременность, опубликовав новые фотографии с округлившимся животом. Ребенок станет третьим для 36-летней артистки и первым совместным для них с Петром Дрангой. До этого сообщалось, что пара планирует пожениться в июле.

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