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09:59, 23 июня 2025Культура

Агата Муцениеце подтвердила беременность

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что ждет третьего ребенка
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце подтвердила беременность, опубликовав новые фотографии с округлившимся животом. Снимки она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ребенок станет третьим для 36-летней артистки и первым совместным для них с аккордеонистом Петром Дрангой. Слухи о беременности Муцениеце появились еще в апреле, однако она не комментировала предположения поклонников.

Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным, они официально оформили развод в 2020 году. В браке, который длился десять лет, родились двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. В конце 2024-го актриса подтвердила роман с Петром Дрангой, а в мае 2025 года пара объявила о помолвке. Сообщалось, что свадьба состоится в июле.

Ранее стало известно, что прокуратура отклонила заявление Прилучного на его бывшую жену Муцениеце.

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