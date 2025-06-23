Актриса Агата Муцениеце сообщила, что ждет третьего ребенка

Актриса Агата Муцениеце подтвердила беременность, опубликовав новые фотографии с округлившимся животом. Снимки она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ребенок станет третьим для 36-летней артистки и первым совместным для них с аккордеонистом Петром Дрангой. Слухи о беременности Муцениеце появились еще в апреле, однако она не комментировала предположения поклонников.

Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным, они официально оформили развод в 2020 году. В браке, который длился десять лет, родились двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. В конце 2024-го актриса подтвердила роман с Петром Дрангой, а в мае 2025 года пара объявила о помолвке. Сообщалось, что свадьба состоится в июле.

Ранее стало известно, что прокуратура отклонила заявление Прилучного на его бывшую жену Муцениеце.