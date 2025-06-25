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08:58, 25 июня 2025Силовые структуры

Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным агентства, ФСБ пресекла деятельность молдавских агентов. Два гражданина из Молдовы по документам прикрытия прибыли в Москву для выполнения задания своей спецслужбы, которое было направлено против безопасности России.

На допросе они дали признательные показания. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин собирал информацию для СБУ ради украинского вида на жительство.

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