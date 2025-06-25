Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным агентства, ФСБ пресекла деятельность молдавских агентов. Два гражданина из Молдовы по документам прикрытия прибыли в Москву для выполнения задания своей спецслужбы, которое было направлено против безопасности России.

На допросе они дали признательные показания. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин собирал информацию для СБУ ради украинского вида на жительство.