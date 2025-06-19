Россиянин собирал информацию для СБУ ради украинского вида на жительство

В ЛНР осудили мужчину за сотрудничество с СБУ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили мужчину за сотрудничество с СБУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ.

В июле 2021 года Вадим Трач вступил в сговор с кураторами из СБУ и пообещал им оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности России. Взамен ему пообещали оформить вид на жительство на Украине. С июля 2021 года по январь 2023 года Трач собирал данные о промышленных предприятиях и выпускаемой ими продукции в ЛНР. Он передавал их представителям СБУ.

Суд приговорил его к 5,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что действовавший против безопасности России мужчина пойдет под суд.