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14:12, 19 июня 2025Силовые структуры

Россиянин собирал информацию для СБУ ради украинского вида на жительство

В ЛНР осудили мужчину за сотрудничество с СБУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили мужчину за сотрудничество с СБУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ.

В июле 2021 года Вадим Трач вступил в сговор с кураторами из СБУ и пообещал им оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности России. Взамен ему пообещали оформить вид на жительство на Украине. С июля 2021 года по январь 2023 года Трач собирал данные о промышленных предприятиях и выпускаемой ими продукции в ЛНР. Он передавал их представителям СБУ.

Суд приговорил его к 5,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что действовавший против безопасности России мужчина пойдет под суд.

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