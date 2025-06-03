Действовавший против безопасности России мужчина пойдет под суд

В Симферополе пройдет суд над мужчиной за сотрудничество с СБУ

В Симферополе пройдет суд над 54-летним местным жителем, который действовал против безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Его дело направлено в Верховный суд Республики Крым.

По версии следствия, в сентябре 2022 года фигурант начал переписываться с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и заявил о своей готовности помогать в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Получив задание, обвиняемый в марте 2024 года собрал информацию об оборонительных сооружениях, расположенных на территории одного из поселков Ялты. Данные он направил через мессенджер.

Ранее Пензенский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 58-летнего местного жителя, сотрудничавшего с иностранной спецслужбой.

