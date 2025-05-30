Россиянину вынесли приговор за передачу данных о военном предприятии

Житель Пензы получил 13 лет за передачу Киеву данных о военном предприятии

Пензенский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 58-летнего местного жителя, сотрудничавшего с иностранной спецслужбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Покушение на госизмену»). Его отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что россиянин решил сотрудничать против интересов безопасности России и вел конфиденциальную электронную переписку с представителями иностранного государства. Его общение проходило под контролем российских спецслужб. В октябре 2023 года мужчина передал представителю Украины информацию о местоположении и деятельности предприятия, выпускающего продукцию военного назначения.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд арестовал адвоката Марию Бонцлер по подозрению в госизмене.