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21:03, 30 мая 2025Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за передачу данных о военном предприятии

Житель Пензы получил 13 лет за передачу Киеву данных о военном предприятии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Пензенский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 58-летнего местного жителя, сотрудничавшего с иностранной спецслужбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Покушение на госизмену»). Его отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что россиянин решил сотрудничать против интересов безопасности России и вел конфиденциальную электронную переписку с представителями иностранного государства. Его общение проходило под контролем российских спецслужб. В октябре 2023 года мужчина передал представителю Украины информацию о местоположении и деятельности предприятия, выпускающего продукцию военного назначения.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд арестовал адвоката Марию Бонцлер по подозрению в госизмене.

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