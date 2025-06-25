Экс-начальницу Росимущества российского региона задержали по делу о взятке

За взятку в 1,9 млн рублей задержали экс-главу Росимущества Удмуртии

Бывший руководитель МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области задержана по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, подозреваемая получила свыше 1,9 миллионов рублей от директора коммерческой организации через своего сожителя и родственницу. Деньги предназначались за заключение договора аренды земельного участка. Противоправные действия выявили сотрудники ФСБ.

По месту службы подозреваемой был проведен обыск, в рамках которого изъята документация, представляющая интерес для следствия.

Ранее в Дагестане задержали госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» Магомед-Султан Магомедова.