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06:17, 25 июня 2025Мир

Экс-посол рассказал о «мастер-классе» Трампа и «безрассудной авантюре» Нетаньяху

Экс-посол Форд: Перемирие между Израилем и Ираном может стать долгосрочным
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп «показал мастер-класс в урегулировании кризисов», а «безрассудная авантюра» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «обернулась против него самого», заявил РИА Новости экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

«Я полагаю, что перемирие будет длительным по той простой причине, что раненому, измученному Израилю оно нужно больше, чем Ирану, а Иран не будет напрашиваться на неприятности», — сказал он. По мнению экс-дипломата, Нетаньяху не добился заявленных целей, так как у Тегерана остался «ядерный потенциал, ракеты и региональные союзники», а «смена режима» скорее может произойти в Израиле, чем в Иране, вероятно имея ввиду парламентские выборы.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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