Экс-замглавы российского НИИ задержали за вымогательство с помощью сибирской язвы

Ученый НИИ в Екатеринбурге попался на вымогательстве с помощью сибирской язвы

В Екатеринбурге экс-замгендиректора ФГБУ Российского НИИ «комплексного использования и охраны водных ресурсов» задержали по делу о вымогательстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идет о Константине Кочневе, задержанном 20 июня при получении 2,8 миллиона рублей от коммерсанта. Ученый угрожал застройщику, планировавшему разместить в Екатеринбурге благоустроенную территорию, что опубликует якобы имевшиеся у него научные подтверждения содержания в этих местах спор сибирской язвы.

В отношении ученого-вымогателя завели уголовное дело, по которому ему грозит от 7 до 15 лет колонии. Задержанный согласился с предъявленным обвинением и дал показания на сообщников, обещавших помочь с публикацией.

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