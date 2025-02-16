Нобелевский лауреат рассказал о таящихся во льдах и вечной мерзлоте опасных вирусах

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг: Во льдах России и Канады таятся сотни вирусов

Человечество не готово к столкновению с вирусами, которые могут высвободиться при таянии льдов и схождении вечной мерзлоты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

По его словам, эти вирусы могут таиться во льдах северных частей России и Канады, а также Гренландии. По мере таянья льдов и вечной мерзлоты в этих регионах, вирусы могут высвободиться, к чему ученые не готовы. «Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы. Ситуация с сибирской язвой — только один пример, но такого может быть гораздо больше», — рассказал собеседник информационного агентства.

Чунг сослался на вышедший несколько лет назад научный отчет, согласно которому таянье льдов и вечной мерзлоты в тундре может высвободить сотни вирусов. Часть из них может быть опасна для человека.

В январе сообщалось, что ЦРУ склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Ранее разведывательное управление США утверждало, что для подтверждения этой версии у него недостаточно данных.