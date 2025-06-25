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22:12, 25 июня 2025Мир

Эрдоган высказался о вопросе с российскими С-400

Эрдоган заявил, что вопрос с российскими С-400 закрыт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками в страну российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 закрыт. Об этом он сказал после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, передает ТАСС.

По его словам, эта тема в ходе беседы не поднималась, поскольку «это уже решенное дело». «Мы обсудили вопрос с [американскими истребителями] F-35», — сказал политик, добавив, что Анкара уже внесла в проект по созданию самолета около 1,3-1,4 миллиарда долларов. «Что касается покупки нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счет», — резюмировал он.

Москва заключила контракт с Анкарой на поставку С-400 в 2017 году. Это решение вызвало негативную реакцию США и НАТО. В марте 2020 года Турцию исключили из программы по созданию нового поколения истребителей F-35. В мае 2025-го администрация президента США смягчила санкции, введенные против Турции за покупку российских комплексов С-400.

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