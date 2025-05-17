США смягчили антитурецкие санкции

Эрдоган: США смягчили введенные за покупку С-400 санкции против Турции

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции за покупку российских комплексов С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.

По словам Эрдогана, он обсудил смягчение санкций CAATSA с Трампом и новым американским послом Томом Барраком. Он отметил, что, поскольку и Турция, и США являются членами НАТО, между ними не должно быть ограничений в сфере оборонной промышленности. Эрдоган заявил, что Анкара заинтересована в устранении всех барьеров, противоречащих духу стратегического партнерства с Вашингтоном.

«С приходом к власти моего друга Трампа мы достигли более открытого, конструктивного и искреннего уровня диалога», — отметил президент Турции. Он добавил, что стороны имеют общие интересы в вопросах безопасности, экономики и глобальных вызовов, поэтому партнерство Анкары и Вашингтона имеет жизненно важное значение для установления стабильности в регионе и в мире.

Москва заключила контракт с Анкарой на поставку С-400 в 2017 году. Это решение вызвало негативную реакцию США и НАТО. В марте 2020 года Турцию исключили из программы по созданию нового поколения истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что президент Турции в телефонном разговоре с американским лидером Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. Эрдоган подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.