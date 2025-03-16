Эрдоган поддержал инициативы Трампа по Украине

Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по завершению конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщила администрация Эрдогана, передает РИА Новости.

В ходе разговора Трамп и Эрдоган обсудили отношения двух стран, а также региональные и глобальные проблемы. Президент Турции подчеркнул, что события в мире сделали необходимостью интенсивные консультации между Турцией и США.

«Также он (Эрдоган — прим. «Ленты.ру») заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной», — говорится в пресс-релизе.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.

Ранее стало известно, что турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили семейства Kirpi, передала Киеву 687 броневиков.