ФСБ ликвидировала планирующих теракт в отношении военного россиян

В Подмосковье ФСБ ликвидировала 2 мужчин при изъятии бомбы из схрона

В Подмосковье сотрудники ФСБ ликвидировали двоих россиян, которые достали бомбу из схрона и планировали ее использовать для теракта в отношении военного. Об этом сообщает ТАСС.

Недалеко от одного из садоводческих товариществ Московской области правоохранители обнаружили двоих мужчин, которые доставали из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ). СВУ планировали использовать для теракта в отношении военного в столичном регионе. При задержании мужчины оказали сопротивление и были нейтрализованы.

Силовики на месте столкновения нашли пистолеты Макарова с патронами, СВУ и телефон, на котором была переписка с обсуждением планируемого теракта.

Ранее сообщалось, что несколько обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сили Холле» планировали устроить подрыв в Дагестане.