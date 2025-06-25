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04:23, 25 июня 2025Наука и техника

Геймеры в девятый раз слили секретные документы на форуме игры War Thunder

UKDJ: Геймеры снова слили секретные документы на форуме игры War Thunder
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Геймер выложил запрещенные для публичного распространения материалы об американском штурмовике AV-8B Harrier на форуме по игре War Thunder, сообщает UK Defence Journal (UKDJ). Это как минимум девятый известный случай, когда на подобных форумах сливали данные, которые нельзя свободно распространять.

Пользователь опубликовал раздел из руководства по эксплуатации штурмовика, пытаясь подкрепить технический аргумент. Как отмечает UKDJ, игра привлекает большое сообщество военных энтузиастов, включая нынешних и бывших военнослужащих. Игроки часто подробно обсуждают характеристики различной военной техники. Это иногда приводит к тому, что некоторые из них делятся реальными военными документами в попытке указать на неточности в игровой версии техники, говорится в публикации.

Модераторы в итоге удалили сообщение геймера и заблокировали его на форуме.

Один из похожих случаев произошел в 2023 году .На форуме War Thunder появились секретные чертежи боевого вертолета AH-64D Apache Longbow, стоящего на вооружении США.

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