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12:53, 25 июня 2025Путешествия

Гид в Петербурге повел туристов на экскурсию по крыше и бросил их на произвол судьбы

Shot: В Петербурге полиция задержала 20 участников экскурсии по крыше
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Санкт-Петербурге полиция задержала 20 участников экскурсии по крыше за незаконное проникновение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, туристы, желавшие посмотреть на вечерний город с высоты, купили билеты у популярного организатора экскурсий Roofburgs за три тысячи рублей. Отзывы о компании в интернете были хорошие, поэтому клиентов ничего не смутило. Однако первые сомнения у них появились, когда молодой гид, который вел группу, попросил подниматься на крышу тихо.

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Уже на месте туристы поняли, что крыша не предназначена для прогулок — конструкции были ветхие, а подъемы — резкие. Вскоре после начала экскурсии гид внезапно покинул место и бросил группу на произвол судьбы.

Примерно через полчаса к дому подъехали полицейские, которые заявили туристам, что те проникли на крышу незаконно, взломав по пути восемь замков. Часть участников экскурсии задержали. Они попытались связаться с организаторами, но безуспешно. Как пишет Telegram-канал, всего на этом мероприятии компания заработала около 150 тысяч рублей.

В июне 2024 года полицейские задержали 20-летнего студента, который незаконно проводил экскурсии по крышам Санкт-Петербурга. В отношении юноши возбуждено уголовное дело.

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