Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 25 июня 2025Забота о себе

Гинеколог предупредила об опасности секса при пирсинге гениталий

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Гинеколог Ана Паула Норонья заявила, что у пирсинга гениталий имеются как плюсы, так и минусы. Их она раскрыла в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметила Норонья, принято считать, что интимный пирсинг усиливает удовольствие во время секса. По ее словам, это действительно так. Приятные ощущения возникают за счет дополнительной стимуляции эрогенных зон, пояснила медик.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

В то же время пирсинг повышает риск развития большого количества опасных заболеваний, если он выполнен нестерильными материалами, а в первые несколько дней, когда рана еще свежая, произошел контакт с биологическими жидкостями. В результате могут возникнуть кандидоз, бактериальный вагиноз, сифилис, герпес и вирус папилломы человека. К тому же во время секса из-за чрезмерного трения зачастую появляются мелкие раны, через которые активно проникают различные патогены, предупредила Норонья.

Ранее сексолог Ольга Василенко рассказала, в каком возрасте стоит лишаться девственности. Она призвала подождать как минимум до совершеннолетия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет». Зеленского поставили подальше от Трампа на общем фото с саммита НАТО

    В итоговом документе саммита НАТО не укажут путь Украины в альянс

    Мужчина съел орех и столкнулся с неожиданным последствием

    Спецпосланник Трампа раскрыл число сброшенных на объект в Фордо бомб

    Российские беспилотники нанесли удар по Харькову

    В Европарламенте сделали неутешительное для НАТО заявление

    Учительница попала под суд за совращение 13-летнего школьника

    На Украине оснастили сухопутный дрон авиаракетами

    Гинеколог предупредила об опасности секса при пирсинге гениталий

    Командирам разрешили назначать арест за проступки на спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости