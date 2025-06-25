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14:12, 25 июня 2025Россия

Грозивший военкоматом участникам КВН за шутку о нем Рогозин передумал

Рогозин прокомментировал свои слова об отправке на фронт участников КВН
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Экс-глава «Роскосмоса» сенатор Дмитрий Рогозин, пригрозивший военкоматом участникам КВН за шутку о нем, передумал. Ситуацию он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Хочу успокоить представителей либеральной общественности, блогеров-заступников и прочих (...): эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости», — написал Рогозин.

Он также высказал мнение, что пошутившие о нем молодые люди пригодны для «глупых шуток», но не для защиты Родины.

Ранее в сети появилось видео со съемок КВН. Участники команды «Негоден» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разыгрывали постановку, по сюжету которой группа космонавтов отправлялась в космос. После того как одному из них девушка призналась в любви тот заявил, что не может отправиться в полет. «"Парень, ты чего, космос на телку не меняют!" "Это кто сказал?" "Это было в докторской Рогозина"», — пошутили участники шоу.

После этого выступления Рогозин пригрозил отправкой на фронт пошутившим о нем участникам КВН. В частности, он говорил, что у него есть данные об их отношении к военной службе. «Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора (...) Довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи», — заявлял он.

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