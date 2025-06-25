Рогозин угрозой отправки на СВО отреагировал на шутку участников КВН о его докторской

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин пригрозил фронтом пошутившим о нем участникам КВН

Экс-глава «Роскосмоса» сенатор Дмитрий Рогозин пригрозил отправкой на фронт пошутившим о нем участникам КВН. Угрозу отправки на специальную военную операцию (СВО) он опубликовал в Telegram.

Член Совфеда опубликовал видео, на кадрах которого участники команды «Негоден» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по сюжету скетча отправляются в космос. Одному из космонавтов признается в любви девушка, после чего он заявляет, что не может отправиться в полет. «"Парень, ты чего, космос на телку не меняют!" "Это кто сказал?" "Это было в докторской Рогозина"», — пошутили участники шоу.