В России школьники пошутили над главой региона и записали видео с извинениями

В Башкирии школьники пошутили над главой региона Хабировым и записали извинение

В Башкирии участники школьной команды КВН извинились перед главой региона Радием Хабировым . Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Незадолго до этого в Башкирии в продаже появились плитки шоколада «Атай» («Отец»), на котором изображен Хабиров с сыном. Школьники высмеяли шоколадку, заявив, что в ней «ноль процентов башкирского языка».

После показа номера команду сняли с соревнований, а ее участники записали видеообращение, в котором заявили, что «были неправы в некоторых шутках». «У нас концепт команды такой, что где-то перегибаем палку», — пояснил один из школьников.

Председатель башкирской лиги КВН Урал Каримов сообщил, что материал, с которым выступала команда, не был согласован с организаторами. «Хочу принести свои извинения нашим болельщикам и подписчикам», — сказал он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заставила студента извиниться перед солдатами-срочниками из-за спора о блогере Дане Милохине. Во время спора с Мизулиной подросток заявил, что Милохин ничего не занимал, чтобы отдавать долг Родине.