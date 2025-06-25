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04:16, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Иностранец сделал татуировку на русском языке и нарвался на критику

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @deshbhakt14 / Reddit

Пользователь Reddit с ником Deshbhakt14 выложил фотографию с русскоязычной татуировкой и попытался уточнить, не допущены ли в надписи грамматические ошибки. В результате мужчина нарвался на критику: его осудили за то, что он сначала сделал татуировку и только после этого задумался о правильности написания.

«Я не русский, но только что сделал татуировку на русском языке. Переводил с помощью Google Translate. Не допустил ли я ошибок?» — спросил автор, прикрепив фотографию со своей татуировкой. На снимке можно увидеть фразу «Молчи и действуй» на внешней стороне предплечья.

«И вот он приходит с уточняющими вопросами, уже сделав татуировку», — саркастично отметил автор одного из комментариев. «Навсегда нанес на тело надпись чернилами на иностранном языке, которого он не понимает, и даже не зная, правильно ли это переведено. Отлично!» — едко написал другой пользователь.

Комментаторы также вспомнили популярные в прошлом мемы, на которых изображены люди с татуировками на китайском языке. Вместо пафосных фраз эти надписи содержали названия блюд азиатской кухни или даже оскорбительные для носителя выражения.

Ранее другой пользователь Reddit сделал татуировку в виде мухи и заметил ошибку в эскизе после сеанса. Комментаторов рассмешил рассказ мужчины.

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