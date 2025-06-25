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07:33, 25 июня 2025Мир

Евродепутат заявил о росте оборонных расходов

Евродепутат Мариани: Договор о росте оборонных расходов НАТО будет декларативным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Страны ЕС не верят в навязываемую Брюсселем идею о «российской угрозе», заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, договор о росте оборонных расходов стран НАТО до 5 процентов ВВП будет чисто декларативным.

«В состоянии ли мы увеличить военные расходы до 5 процентов ВВП? Мы не в состоянии добиться даже какой-либо экономии», — подчеркнул он.

Ранее депутаты Европарламента приняли необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали Россию «главной угрозой для себя.

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