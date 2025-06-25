Евродепутат Мариани: Договор о росте оборонных расходов НАТО будет декларативным

Страны ЕС не верят в навязываемую Брюсселем идею о «российской угрозе», заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, договор о росте оборонных расходов стран НАТО до 5 процентов ВВП будет чисто декларативным.

«В состоянии ли мы увеличить военные расходы до 5 процентов ВВП? Мы не в состоянии добиться даже какой-либо экономии», — подчеркнул он.

Ранее депутаты Европарламента приняли необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали Россию «главной угрозой для себя.