Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:25, 12 марта 2025Мир

В Европе назвали Россию главной угрозой

Депутаты Европарламента назвали Россию главной угрозой для ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Vidal / Reuters

Депутаты Европарламента приняли необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали Россию «главной угрозой для Евросоюза» (ЕС). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европейского парламента.

«Россия, поддерживаемая своими союзниками Белоруссией, Китаем, Северной Кореей и Ираном, является самой значимой прямой и косвенной угрозой для ЕС», — говорится в тексте.

Депутаты Европарламента также раскритиковали политику администрации президента США Дональда Трампа, которая «усилила обеспокоенность по поводу будущей позиции США в отношении России, НАТО и европейской безопасности». Они также решительно осудили заявления США в отношении Гренландии.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Призыв Трампа к переговорам назвали обманом

    В Москве «КамАЗ» на скорости протаранил несколько легковых автомобилей и попал на видео

    Россиянин похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео

    Крупнейший производитель роботов-пылесосов предсказал свое закрытие

    Турист решил сделать селфи на краю скалы и прослыл идиотом

    Звезду «Мастера и Маргариты» заподозрили в беременности

    Россиян предупредили об опасности поста для зубов

    В Европе назвали Россию главной угрозой

    Алаудинов заявил о попавших в плен в Курской области бойцах «Ахмата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше