В Европе назвали Россию главной угрозой

Депутаты Европарламента назвали Россию главной угрозой для ЕС

Депутаты Европарламента приняли необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали Россию «главной угрозой для Евросоюза» (ЕС). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европейского парламента.

«Россия, поддерживаемая своими союзниками Белоруссией, Китаем, Северной Кореей и Ираном, является самой значимой прямой и косвенной угрозой для ЕС», — говорится в тексте.

Депутаты Европарламента также раскритиковали политику администрации президента США Дональда Трампа, которая «усилила обеспокоенность по поводу будущей позиции США в отношении России, НАТО и европейской безопасности». Они также решительно осудили заявления США в отношении Гренландии.