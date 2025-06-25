Избивший палкой воспитанника российский тренер сбежал от суда

В Калининграде суд заочно арестовал тренера за избиение воспитанника палкой

В Калининграде суд заочно арестовал тренера школы спортивных единоборств за избиение воспитанника палкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Мужчина не явился на судебное заседание 20 июня. Его защитник объяснил это тем, что подзащитный находится в Израиле, откуда должен был вылететь 16 июня, но рейс отменили. Однако известно, что мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, вопреки чему вылетел за границу. О своем решении он не сообщил.

Прокурор потребовал изменить тренеру меру пресечения на более строгую, что поддержали представители потерпевшего. В результате мужчину объявили в розыск.

Поводом для судебных разбирательств стало обращение в суд прокурора в интересах 12-летнего подростка. Сообщалось, что в мае 2024 года между тренером и отцом мальчика произошел конфликт из-за того, что сына задерживали на тренировках. 23 мая подросток пришел домой с гематомами на бедрах и рассказал, что на занятии тренер ударил его пластиковой палкой.

23 июня 2025 года суд взыскал со спортивной школы компенсацию в размере ста тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Хасавюрте суд вынес приговор матери, чей ребенок упал в кипящий бульон.

