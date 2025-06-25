Мать упавшего в кипящий бульон ребенка получила наказание в российском регионе

В Хасавюрте суд вынес приговор матери, чей ребенок упал в кипящий бульон

В Хасавюрте суд приговорил жительницу, чей ребенок не выжил после падения в кипящий бульон, к восьми месяцам ограничения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Суд установил, что 6 января женщина оставила на полу электрическую кастрюлю с кипятком. Ребенок, будучи без присмотра, поскользнулся и упал в нее. В результате девочка получила тяжкие ожоги. Ее экстренно госпитализировали, однако мать отказалась оставаться для лечения в больнице. 12 февраля ребенку стало хуже, спасти ее не удалось.

Мать признали виновной по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Урале женщину осудили на 6 лет за похищение сына соперницы.