Россиянка похитила маленького сына соперницы на любовном фронте

На Урале женщину осудили на 6 лет за похищение сына соперницы

На Урале, в Каменске-Уральском Синарский районный суд приговорил местную жительницу к шести годам и одному месяцу лишения свободы за похищение маленького сына соперницы на любовном фронте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица») и по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего человека»). Во время заседания свою вину она признала и в содеянном раскаялась. По ее словам, она не хотела причинять вред ребенку, а только планировала выяснить отношения с его матерью. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд приговорил ее к компенсации морального вреда в пользу ее соперницы — 100 тысяч рублей, и еще 280 тысяч рублей с нее взыскано в пользу мальчика.

Как установил суд, подсудимая решила похитить несовершеннолетнего мальчика из-за ревности тогда, когда его мать решила вклиниться в ее отношения с сожителем. Та женщина стала оказывать ее возлюбленному знаки внимания и не реагировала на замечания фигурантки. После этого осужденная пришла к сопернице, чтобы разобраться, однако, ее дома не оказалось. Дверь фигурантке открыл сын женщины. Зайдя внутрь она разбросала посуду и велела мальчику одеваться, а потом забрала его с собой. Она гуляла с ребенком до тех пор, пока их не встретили полицейские.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону арестована 44-летняя местная жительница, организовавшая похищение 61-летней бывшей подруги из-за квартиры.