Месть бывшей подруге из-за квартиры подвела россиянку под статью

В Ростове-на-Дону арестовали женщину, организовавшую похищение бывшей подруги

В Ростове-на-Дону была арестована 44-летняя местная жительница, организовавшая похищение 61-летней бывшей подруги из-за квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

По данным следствия, фигурантка планировала отомстить пострадавшей. Она решила похитить бывшую подругу и для этого организовала банду, пригласив четверых мужчин в возрасте 24, 32, 36 и 37 лет. Преступление произошло в сентябре 2024 года. Тогда злоумышленники насильно посадили пострадавшую в машину, связали и привезли в сарай, расположенный в Азовском районе. Там ее пристегнули наручниками к железной кровати и насильно удерживали.

По информации Telegram-канала Don Mash, все началось, когда женщина предложила знакомой продать квартиру, а та решила, что все это обман, и рассказала эти домыслы своим знакомым. В какой-то момент до фигурантки дошел слух, что бывшая приятельница считает ее мошенницей, и она решила отомстить.

Всем членам банды в зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по статьям о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, подстрекательстве и организации и руководстве похищением человека. Все они арестованы. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабино сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя, учинившего кровавую месть соседям.