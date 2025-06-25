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00:13, 25 июня 2025Мир

Израиль сообщил о перехвате двух якобы запущенных со стороны Ирана беспилотников

Армия Израиля сообщила о перехвате двух БПЛА, якобы запущенных из Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Вечером 24 июня ВВС Израиля перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). По данным пресс-службы армии еврейского государства, они могли быть запущены со стороны Ирана.

«Ранее этим вечером два БПЛА, приближавшиеся к израильской территории, скорее всего, со стороны Ирана, были перехвачены израильскими ВВС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что их удалось перехватить за пределами территории страны. На непродолжительное время в соответствии с протоколом были включены сирены, добавили в пресс-службе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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