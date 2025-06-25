Известная актриса снялась в полупрозрачном нижнем белье

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган снялась в откровенном нижнем белье для бренда Nikki Intimates. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

34-летняя звезда «Холби Сити» предстала перед камерой в полупрозрачном пеньюаре бирюзового цвета, который был оформлен кружевами и атласным бантом под грудью. При этом на размещенных кадрах видно, что сквозь ткань изделия просвечивают трусы с тонкими лямками и подтяжки для чулок.

Визажисты сделали для образа знаменитости легкий макияж с акцентом на розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.

Ранее сообщалось, что Хелен Флэнаган в откровенном виде пришла на вечеринку, которая состоялась на Ибице. Тогда актриса поделилась снимками, на которых была запечатлена в облегающей юбке и крошечном бюстгальтере.