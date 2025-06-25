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06:50, 25 июня 2025Мир

В японском НИИ усомнились «в обнулении» ядерных разработок Ирана

Японский НИИ: Возможности ядерных разработок Ирана не были обнулены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Главный научный сотрудник Центра ближневосточных исследований при Японском НИИ экономики и энергетики Кэнтаро Эндо выразил сомнение, что возможности ядерных разработок Ирана были «физически обнулены». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Иран, скорее всего, согласился на перемирие не потому, чтобы были разрушены его ядерные объекты, а из-за того, что почувствовал угрозу смены политического строя.

«Нельзя исключать возможности, что Иран впоследствии вновь обратится к ядерным вооружениям», — подчеркнул он.

Ранее разведка США доложила, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь «отбросили» ее развитие на месяцы.

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