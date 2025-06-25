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22:45, 25 июня 2025Экономика

Названо невыгодное для россиян последствие снижения ключевой ставки

Риелтор Вихлянцев: Снижение ключевой ставки может подстегнуть рост цен на жилье
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Снижение Центробанком ключевой ставки не улучшит ситуацию для покупателей недвижимости. Своими опасениями с «Комсомольской правдой» поделился вице-президент Гильдии риелторов Роман Вихлянцев.

Как полагает собеседник газеты, с коррекцией ключевой ставки до 14-16 процентов рынок недвижимости в России оживится. Рыночная ипотека вновь станет доступной, и потенциальные заемщики снимут деньги с банковских вкладов. Поднявшийся спрос в свою очередь подстегнет рост цен на квартиры. «Застройщикам очень хочется повысить цены. Они стараются использовать для этого любые возможности. Цены повышают даже вопреки ситуации на рынке», — подчеркивает Вихлянцев. В результате ассортимент квартир расширяется, а продажи — падают.

Ранее финансисты оценили, когда ипотека в России может стать доступнее. По их прогнозам, ситуация не изменится вплоть до 2027 года — замедлить инфляцию до целевых 4 процентов в ближайшие два года навряд ли удастся.

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