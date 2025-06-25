Unherd: Мерц не осознает, что конфликт с Россией может быть опасен для Германии

Немецкий канлер Фридрих Мерц ошибочно представляет себе «правильный» подход к России, считает обозреватель издания Unherd Томас Фази.

Он отметил, что когда-то руководство страны понимало, что мир с Россией был в фундаментальных интересах Германии, однако действующие власти стремятся к конфликту с Москвой. «Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом», — предупредил Фази.

По его словам, агрессивный антироссийский подход Мерца и более широкая стратегическая позиция свидетельствуют о радикальном отходе от послевоенной традиции Берлина.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил разговор с Мерцем. Он допустил, что ответит на звонок канцлера, подчеркнув, что инициатива о возобновлении контактов должна идти с европейской стороны, потому что именно там решили их прекратить.