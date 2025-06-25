Китайский грузовик разбросал по российской трассе почти 30 машин и попал на видео

В Кемерове семь человек пострадали из-за протаранившего 26 машин грузовика FAW

В Кемерове на Логовом шоссе грузовик китайского производителя FAW протаранил почти 30 машин. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Кемеровской области.

ДТП произошло 25 июня. Как установило ведомство, у грузовика отказала тормозная система, в результате чего автомобиль столкнулся с 26 легковыми автомобилями. По официальным данным, пострадали семь человек, пятерым из которых медпомощь оказали на месте. Состояние еще двоих оценивается как легкой и средней тяжести.

Последствия аварии попали на видео, которое опубликовал Mash Siberia в Telegram. На кадрах, снятых из проезжавшего мимо места ДТП автобуса, видно разбросанные по трассе машины с повреждениями разной степени тяжести.

Ранее четыре человека пострадали в массовой аварии в Ростове-на-Дону. Как выяснилось, неудачная попытка одного из водителей перестроиться привела к сразу четырех машин.