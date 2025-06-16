Четыре человека пострадали при массовом ДТП в российском регионе

В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в массовой аварии

Четыре человека пострадали в массовой аварии на улицах Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Столкнулись сразу четыре автомобиля, к ДТП привела неудачная попытка водителя отечественного автомобиля перестроиться.

Из одной из поврежденных машин извлекли четырех человек — все они, включая 20-летнего водителя, получили травмы. Пострадавших забрали медики, отмечает канал. Идет ли речь о госпитализации, не сообщается.

Утром 16 июня еще одно крупное ДТП произошло во Владимирской области. Пострадали девять человек. Еще троих спасти не удалось.