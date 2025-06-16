Четыре человека пострадали при массовом ДТП в российском регионе

Четыре человека пострадали в массовой аварии на улицах Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Столкнулись сразу четыре автомобиля, к ДТП привела неудачная попытка водителя отечественного автомобиля перестроиться.
Из одной из поврежденных машин извлекли четырех человек — все они, включая 20-летнего водителя, получили травмы. Пострадавших забрали медики, отмечает канал. Идет ли речь о госпитализации, не сообщается.
Утром 16 июня еще одно крупное ДТП произошло во Владимирской области. Пострадали девять человек. Еще троих спасти не удалось.