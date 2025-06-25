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01:52, 25 июня 2025Россия

Командирам разрешили назначать арест за проступки на спецоперации

Командирам разрешили назначать дисциплинарный арест за проступки на спецоперации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или гарнизона получили право назначать дисциплинарный арест военным, которые совершили грубый дисциплинарный проступок в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части (начальника органа управления другими войсками), начальника органа военной полиции или начальника гарнизона за совершение военнослужащим грубого дисциплинарного проступка.

Ранее сообщалось, что члены семей бойцов, которые были ранены в зоне действий специальной военной операции (СВО), смогут получить бесплатные путевки для сопровождения пострадавших на реабилитации. Родные раненых получат возможность сопровождать их в санатории и другие ведомственные учреждения. Уточняется, что сопровождающим будут оказаны услуги по размещению и питанию.

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