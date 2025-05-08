Семьи раненых бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения

Путин: Семья раненых бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения

Члены семей бойцов, которые были ранены в зоне действий специальной военной операции (СВО), смогут получить бесплатные путевки для сопровождения их на реабилитации. Соответствующее указ подписал президент России Владимир Путин.

Родные получат возможность сопровождать раненных в санатории и другие ведомственные учреждения. Уточняется, что сопровождающим будут оказаны услуги по размещению и питанию.

Расширение соцгарантий распространяется также коснется родных бойцов Росгвардии и добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП и СК.