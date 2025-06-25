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16:27, 25 июня 2025Мир

Кремль раскрыл формат участия Путина в саммите БРИКС

Ушаков: Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС — вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», — отметил он.

По словам Ушакова, непосредственно в Бразилии российская сторона будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпина также пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что делегацию Китая возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян из-за «конфликта в расписании» китайского лидера.

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