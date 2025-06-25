Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 25 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили отсутствие Си Цзиньпина на саммите БРИКС

Депутат Чепа объяснил отсутствие Си Цзиньпина на саммите БРИКС конфликтами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Союз БРИКС успешно развивается, большое количество мероприятий различного уровня проводится на различных площадках, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил возможное отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите в Бразилии.

Ранее газета South China Morning Post сообщила о том, что китайский лидер впервые пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что делегацию Китая возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян из-за «конфликта в расписании» Си Цзиньпина.

Китайский лидер, возможно, действительно не сможет приехать, как было заявлено, в связи с большой нагрузкой, сообщил депутат.

«Мы с вами это прекрасно видим: в мире существуют очень большие конфликты. Только что прошел конфликт Индия-Пакистан, конфликт на Ближнем Востоке, идет конфликт на Украине, сложная торгово-пошлинная война с США. Все это заставляет руководителей многих стран работать в очень интенсивных условиях. Мы видим, какую нагрузку тянет наш президент — колоссальнейшую, поэтому дополнительные какие-то мероприятия подчас пересекаются с другими мероприятиями», — поделился Чепа.

Парламентарий напомнил, как президент России Владимир Путин делегировал на определенные мероприятия, в том числе БРИКС, своих помощников, которые исполняли задачи, поставленные руководством.

Думаю, что те решения, которые необходимо принять БРИКС, и в интересах в том числе КНР, будут приняты китайскими представителями по наставлению руководства Китая и товарищ Ли Цян выполнит все, что необходимо по китайской повестке на этом мероприятии

Алексей Чепадепутат Госдумы

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

    Захарова с иронией прокомментировала слова Трампа об ударах по Ирану

    Молодая москвичка попыталась подорвать машину начальника отдела российской компании

    Медведев назвал «напичканный оружием и радужными фриками» Евросоюз прямой угрозой России

    Суд подтвердил запрет на выезд из России экс-бенефициара «Домодедово» Каменщика

    В ПСЖ будут рассматривать вариант с продажей или арендой Сафонова

    Трамп вспомнил о Хиросиме и Нагасаки в контексте Ирана

    В России объяснили отсутствие Си Цзиньпина на саммите БРИКС

    Раскрыты подробности жизни старшего сына Меладзе

    Финансисты оценили риск резкого ослабления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости