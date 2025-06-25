В России объяснили отсутствие Си Цзиньпина на саммите БРИКС

Союз БРИКС успешно развивается, большое количество мероприятий различного уровня проводится на различных площадках, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил возможное отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите в Бразилии.
Ранее газета South China Morning Post сообщила о том, что китайский лидер впервые пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что делегацию Китая возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян из-за «конфликта в расписании» Си Цзиньпина.
Китайский лидер, возможно, действительно не сможет приехать, как было заявлено, в связи с большой нагрузкой, сообщил депутат.
«Мы с вами это прекрасно видим: в мире существуют очень большие конфликты. Только что прошел конфликт Индия-Пакистан, конфликт на Ближнем Востоке, идет конфликт на Украине, сложная торгово-пошлинная война с США. Все это заставляет руководителей многих стран работать в очень интенсивных условиях. Мы видим, какую нагрузку тянет наш президент — колоссальнейшую, поэтому дополнительные какие-то мероприятия подчас пересекаются с другими мероприятиями», — поделился Чепа.
Парламентарий напомнил, как президент России Владимир Путин делегировал на определенные мероприятия, в том числе БРИКС, своих помощников, которые исполняли задачи, поставленные руководством.
Думаю, что те решения, которые необходимо принять БРИКС, и в интересах в том числе КНР, будут приняты китайскими представителями по наставлению руководства Китая и товарищ Ли Цян выполнит все, что необходимо по китайской повестке на этом мероприятии
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября.