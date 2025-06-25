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06:28, 25 июня 2025Мир

Стало известно об отсутствии одного из лидеров БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро

SCMP: Си Цзиньпин будет отсутствовать на саммите лидеров БРИКС в июле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Huang Jingwen / XinHua / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин будет отсутствовать на саммите лидеров БРИКС в июле в Рио-де-Жанейро, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Как стало известно, делегацию Китая возглавит премьер Госсовета Ли Цян, об этом Пекин уведомил Бразилию. Причиной издание называет тот факт, что глава государства уже дважды встречался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой за последнее время: на саммите G20 в Бразилии в ноябре, а затем в мае в Пекине.

Официально эта информация не подтверждалась. Представитель МИД КНР Го Цзякунь отмечал, что данные об участии в мероприятии будут предоставлены «в соответствующее время».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября.

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