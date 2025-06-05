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12:56, 5 июня 2025Мир

Си Цзиньпин пригласил Путина и Лукашенко на парад в день окончания Второй мировой войны

Bloomberg: Си Цзиньпин пригласил Путина и Лукашенко на парад 3 сентября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября. Об этом сообщает Bloomberg.

«Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что 3 сентября Китай проведет военный парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, на котором, как ожидается, будет присутствовать его российский коллега Владимир Путин», — передает издание.

Отмечается, что китайский лидер объявил о своих планах провести военный парад в ходе встречи с Лукашенко, которая прошла в Пекине 4 июня. «3 сентября мы торжественно отметим победу в мировой антифашистской войне и проведем парад», — сказал он.

21 января помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

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