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15:55, 21 января 2025Мир

Путина пригласили в Китай на 80-летие победы над Японией

Путина пригласили в Пекин на празднование 80-летия победы над Японией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Российского лидера Владимира Путина пригласили в Пекин на празднование 80-летия победы над Японией. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«Китайская сторона будет проводить мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашение принять участие в этих мероприятиях», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что совместная работа России и Китая играет стабилизирующую роль в мире.

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