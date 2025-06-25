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12:29, 25 июня 2025Бывший СССР

Песков рассказал о выполнении гуманитарных доворенностей с Украиной

Песков: Россия завершает выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия завершает выполнение достигнутых по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня гуманитарных договоренностей с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что Россия и Украина определятся с датами новых переговоров после окончательного выполнения гуманитарных договоренностей.

Ранее Песков рассказал о диалоге Киева и Москвы по урегулированию конфликта. По его словам, в настоящий момент обсуждение проекта меморандума по урегулированию не ведется.

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