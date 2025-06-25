Песков рассказал о диалоге Киева и Москвы по урегулированию конфликта

Песков: Москва и Киев не ведут диалог по урегулированию конфликта

Москва и Киев не ведут диалог по проектам меморандумов по урегулированию конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов, отметив, что в данный момент только завершается выполнение уже достигнутых договоренностей.

Ранее Песков подчеркнул, что Россия и Украина определятся с датами новых переговоров после окончательного выполнения гуманитарных договоренностей.

Помимо этого, пресс-секретарь рассказал, что Россия в любом случае примет участие в саммите международного объединения БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля.