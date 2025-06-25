Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС

Песков заявил, что Россия в любом случае примет участие в работе саммита БРИКС

Россия в любом случае примет участие в саммите международного объединения БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин посетить мероприятие, передает ТАСС.

«Россия в любом случае примет участие в работе саммита БРИКС. Это один из важнейших приоритетов для нас — развитие объединения и наше участие в нем», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин будет отсутствовать на саммите лидеров БРИКС. Делегацию Китая возглавит премьер Госсовета Ли Цян, об этом Пекин уведомил бразильскую сторону.

19 июня Путин получил приглашение на саммит лидеров «Большой двадцатки» (G20), который состоится ноябре в Йоханнесбурге, ЮАР.