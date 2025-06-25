Лавров предложил нейтральную страну для проведения переговоров

Лавров: Туркмения как нейтральная страна могла бы стать переговорной площадкой

Туркмения могла бы стать признанной переговорной площадкой с учетом закрепленного нейтрального статуса страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркмении, передает ТАСС.

«Туркменистан может стать площадкой многих переговоров, учитывая его уникальный статус постоянного нейтралитета», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил неоднократное признание нейтралитета Туркмении на уровне Организации Объединенных наций (ООН). По мнению дипломата, Ашхабад имеет универсальные внешнеполитические принципы, которые могут послужить основой для переговоров между сторонами.

Ранее Лавров прилетел в Туркмению впервые с 2022 года. Глава МИД России проведет переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.