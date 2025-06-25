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14:19, 25 июня 2025Бывший СССР

Лавров предложил нейтральную страну для проведения переговоров

Лавров: Туркмения как нейтральная страна могла бы стать переговорной площадкой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rini Kools / Shutterstock / Fotodom

Туркмения могла бы стать признанной переговорной площадкой с учетом закрепленного нейтрального статуса страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркмении, передает ТАСС.

«Туркменистан может стать площадкой многих переговоров, учитывая его уникальный статус постоянного нейтралитета», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил неоднократное признание нейтралитета Туркмении на уровне Организации Объединенных наций (ООН). По мнению дипломата, Ашхабад имеет универсальные внешнеполитические принципы, которые могут послужить основой для переговоров между сторонами.

Ранее Лавров прилетел в Туркмению впервые с 2022 года. Глава МИД России проведет переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.

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