Лавров прилетел на переговоры в соседнюю с Ираном страну

ТАСС: Лавров прибыл в Туркмению на переговоры с президентом Бердымухамедовым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Туркмению. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров прилетел в Туркмению впервые с 2022 года. В аэропорту Ашхабада главу МИД РФ встретил посол России в республике Иван Волынкин.

Уточняется, что в ходе визита министр иностранных дел России проведет переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Также планируется встреча Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.