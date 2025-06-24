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20:45, 24 июня 2025Бывший СССР

Лавров прилетел на переговоры в соседнюю с Ираном страну

ТАСС: Лавров прибыл в Туркмению на переговоры с президентом Бердымухамедовым
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Туркмению. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров прилетел в Туркмению впервые с 2022 года. В аэропорту Ашхабада главу МИД РФ встретил посол России в республике Иван Волынкин.

Уточняется, что в ходе визита министр иностранных дел России проведет переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Также планируется встреча Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.

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